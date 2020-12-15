Son dakika... Denizli'de 392 farklı asayiş olayında 221 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika... Denizli'de 392 farklı asayiş olayında 221 şüpheli gözaltına alındı

15.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:50
Son dakika... Denizli'de 392 farklı asayiş olayında 221 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 18 bin 565 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 18 bin 565 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 145 şahıs yakalanırken, 392 farklı asayiş olayında ise 221 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 7 ile 13 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 18 bin 565 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 145 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 128 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 74'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 kesici ve delici alet, 19 adet mermi, 1 adet çalıntı otomobil, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet lüks televizyon, 1 adet mikro dalga fırın ve 3 adet ajanda ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 392 farklı asayiş olayında ise 221 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

Son dakika... Denizli'de 392 farklı asayiş olayında 221 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika... Denizli'de 392 farklı asayiş olayında 221 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika... Denizli'de 392 farklı asayiş olayında 221 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika... Denizli'de 392 farklı asayiş olayında 221 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika... Denizli'de 392 farklı asayiş olayında 221 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika... Denizli'de 392 farklı asayiş olayında 221 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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