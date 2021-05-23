Son dakika: Denizli'de 15 yaşındaki çocuk kurusıkı tabancayla oynarken annesini yaraladı
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Son dakika: Denizli'de 15 yaşındaki çocuk kurusıkı tabancayla oynarken annesini yaraladı

Son dakika: Denizli'de 15 yaşındaki çocuk kurusıkı tabancayla oynarken annesini yaraladı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun oynadığı kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu, annesi ayağından yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun oynadığı kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu, annesi ayağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi'nde H.N. (15) parkta bulduğunu söylediği tabanca ile evde oynarken silah ateş aldı.

Ayağından vurulan annesi Y.N, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kadının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Oğlu H.N. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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