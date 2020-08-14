Son dakika... Denizli'de 12 kilo 800 gram afyon sakızı ele geçirildi
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Son dakika... Denizli'de 12 kilo 800 gram afyon sakızı ele geçirildi

Son dakika haberine göre Denizli'de 12 kilo 800 gram afyon sakızı ele geçirildi -İş yeri deposunda kovalar içerisinde kilolarca uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi Denizli genelinde uyuşturucu madde ticareti yapmak isteyen şahıs ve organizasyonlara yönelik Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik...

14.08.2020 12:49 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:09

Denizli'de 12 kilo 800 gram afyon sakızı ele geçirildi

-İş yeri deposunda kovalar içerisinde kilolarca uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi

DENİZLİ - Denizli genelinde uyuşturucu madde ticareti yapmak isteyen şahıs ve organizasyonlara yönelik Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir işyerinin depo kısmında kovalar içerisinde 12 kilo 800 gram 'afyon sakızı' maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapmak isteyen şahıs ve organizasyonlara yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde sevk edildiği yönünde istihbari bilgi alınması üzerine ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı üzerine Narkotik madde arama köpeklerinin de katılımı ile bir işyerinin deposuna operasyon düzenledi.

Operasyon neticesinde, depo olarak kullanılan alanda kovalar içerisinde saklanan, eşyaların arasına gizlenen bağımlılık yapma özelliği yüksek olan eroin maddesi yapımında kullanılan, 12 kilo 800 gram 'afyon sakızı' ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

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Son dakika... Denizli'de 12 kilo 800 gram afyon sakızı ele geçirildi

Kaynak: İHA

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