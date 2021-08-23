Son dakika! Denizli'de 11 zehir taciri gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Denizli'de 11 zehir taciri gözaltına alındı

Son dakika! Denizli'de 11 zehir taciri gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Denizli'de zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 sokak satıcısı yakalandı.

Denizli'de zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 sokak satıcısı yakalandı. Yapılan operasyonlarda 390 kök kenevir ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik timleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 390 kök kenevir ve çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi. - DENİZLİ

Son dakika! Denizli'de 11 zehir taciri gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin Adem Murat Yücel Adil Karaismailoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Sibel Can Demet Akalın Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Arda Turan Burak Elmas Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika! Denizli'de 11 zehir taciri gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 16:26:35. #1.15#

title