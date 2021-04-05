Son dakika: Denizli'de, 1 DEAŞ şüphelisine gözaltı
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Son dakika: Denizli'de, 1 DEAŞ şüphelisine gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel
Son dakika: Denizli'de, 1 DEAŞ şüphelisine gözaltı

Son dakika haberler... DENİZLİ'de, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi 1 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.

DENİZLİ'de, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi 1 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. 

Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesinin kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin kaldığı adresi tespit eden ekipler, bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan şüphelinin, DEAŞ içinde çeşitli faaliyetler yürüttükten sonra Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girip, Denizli'ye geldiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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