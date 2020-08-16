Son Dakika: Denizde can pazarı 8 kişi kurtarılmayı bekliyor
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Son Dakika: Denizde can pazarı 8 kişi kurtarılmayı bekliyor

Son dakika 3. sayfa haberine göre Denizde can pazarı 8 kişi kurtarılmayı bekliyor Jandarma ekipleri drone kayıp olan 8 kişiyi aradı Zonguldak'ta serinlemek için denize giren 8 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

16.08.2020 03:29 | Son Güncelleme: 16.08.2020 03:34

Denizde can pazarı 8 kişi kurtarılmayı bekliyor

Jandarma ekipleri drone kayıp olan 8 kişiyi aradı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta serinlemek için denize giren 8 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Jandarma ekipleri kıyıya ulaşamayınca drone kaldırarak kayıp olan 8 kişiden haber almaya çalıştı.

Zonguldak'In Kilimli İlçesi Göbü Köyünde için denize giren 8 kişinin botu dalgalar nedeniyle alabora oldu. Gençler dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Ulaşımı olmayan koydaki kayalıklara sığındı. Koya sığınan 8 kişi ekipler tarafından kurtarılmayı bekliyor. Aşırı rüzgar sebebi ile yükselen dalgalar kurtarmak için gelen römorkun da kayalıklara yaklaşmasına engel oluyor. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kıyıya ulaşamayınca drone kaldırarak 8 kişiden haber almaya çalıştı.

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Son Dakika: Denizde can pazarı 8 kişi kurtarılmayı bekliyor

Kaynak: İHA

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