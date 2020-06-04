Son Dakika: Deniz ulaşımında normalleşme tedbirleri
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Son Dakika: Deniz ulaşımında normalleşme tedbirleri

Son dakika haberi... Korona virüs salgını nedeniyle deniz ulaşımında durdurulan seferler, 1 Haziran itibariyle yeniden başladı.

Son Dakika: Deniz ulaşımında normalleşme tedbirleri
04.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:33

Korona virüs salgını nedeniyle deniz ulaşımında durdurulan seferler, 1 Haziran itibariyle yeniden başladı. Pendik-Yalova ve Yenikapı-Yalova hatlarında seferlere başlayan İDO, 2 Haziran itibariyle kademeli olarak diğer seferleri de başlattı. Korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlemlerle gerçekleştirilen seferlerde sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edildiği gözlendi.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kademeli olarak durdurulan deniz seferleri, 1 Haziran itibariyle başladı. İDO ilk aşamada Pendik-Yalova ve Yenikapı-Yalova hatlarında seferlere başlarken, 2 Haziran itibariyle tarife dahilindeki diğer hatlara ait seferler kademeli olarak açıldı.

Deniz otobüsü seferlerinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlemler alındığı da görüldü. Sefere gidecek gemileri ve yolcu terminallerinin düzenli aralıklarla dezenfekte işlemi gerçekleştirilirken, terminallere konulan zemin işaretleri ile yolcuların gemiye biniş-iniş esnasında sosyal mesafesi korunuyor. Terminallere girişlerde temassız ateş ölçer kullanılarak ateş ölçümü yapılıyor. HES kodunun kontrolü doğrultusunda riskli ve şüpheli olanlar kabul edilmiyor.

Terminallere yolcular için Covid 19 ile ilgili bilgilendirme afişleri asan İDO, sık sık anonslar gerçekleştiriyor. Yolculuklar sırasında koltuklar misafirler için sosyal mesafe kuralları uygun olarak sadece mavi koltuklara oturulabiliyor. Misafirlerin seyahatleri boyunca maske takmaları zorunlu. İDO arabalı vapurlarında ise ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan araçlara geçiş önceliği veriyor.

"Ek seferlerle ve yaz tarifemizle yeni normal sürece tüm seferlerimizle hazır halde bulunuyoruz"

Terminal ve gemi içerisinde alınan tedbirlerden bahseden İDO Genel Müdür Vekili Murat Orhan, "Korona virüs yeni yeni gündeme geldiği dönemlerden itibaren hızlı bir şekilde takip işlemine başladık. Ocak ayında personelimize bir bilgilendirme mesajı atarak bu süreci yönetmeye başladık. Sonrasında İş Sağlığı Güvenliği Müdürlüğümüz Başkanlığı'nda bir çalışma grubu oluşturduk. Yurt dışı temaslı arkadaşlarımızın ve sağlık açısından riskli çalışan arkadaşlarımızın 14 günlük karantina süreçleri kurulumuzun verdiği ilk kararlardandı. İstanbul merkezli birçok ilde şehirler arası ulaşım yasağı olması sonrası faaliyetlerimiz tamamen durdu. Bunun tek istisnası Eskihisar Topçular Hattı'ydı. Burada lojistik zincirinin devam etmesi çok önemli biz de bu anlamda Eskihisar Topçular Hattı'mızda buna katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyuz. Bir hatırlatmayı da yapmak isterim ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan araçlara geçiş önceliği veriyor. 1 Haziran itibariyle ulaşım yasaklarının kalkmasının ardından, biz Pendik-Yalova ve Yenikapı-Yalova hatlarında seferlere başlarken, 2 Haziran itibariyle tarife dahilindeki diğer hatlara ait seferler daraltılmış olarak açıldı. Tabii oluşacak talebe göre ek seferlerle ve yaz tarifemizle yeni normal diye adlandırdığımız sürece tüm seferlerimizle hazır halde bulunuyoruz. İlk HES kodu uygulamasını hayata geçirmek ve bu sayede sağlıklı bir yolculuk sunmak bizi fazlasıyla ziyade ediyor. Zaten terminal ve gemi içerisinde sosyal mesafe, maske ve dezenfektan gibi tüm tedbirlerimizi de aldık" dedi.

"İnsanlar da zaten dikkatli o yüzden tedirgin değilim"

Alınan önlemleri yeterli bulan Banu Çelik ise, "Sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Sürekli anonslar geçiyor ve kapıda ateşimiz ölçülüp içeriye giriyoruz ve maskesiz kimse giremiyor. İnsanlar da zaten dikkatli o yüzden tedirgin değilim" şeklinde konuştu.

"Girişte ateşimiz ölçüldü sonra sosyal mesafeye dikkat ediliyor"

Yalova'ya seyahat edecek olan Sevgi Şahin de, "Tedbirler yeterli ama her şey insanlarda bitiyor. Girişte ateşimiz ölçüldü sonra sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Her şey şu an güzel" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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