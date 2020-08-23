Son dakika! 'Deniz araçlarımızın silah ve radarları milli ürünlerle donatıldı'
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Son dakika! 'Deniz araçlarımızın silah ve radarları milli ürünlerle donatıldı'

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye'nin dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deniz araçlarımızın silah ve radarları milli ürünlerle donatıldı.

Son dakika! 'Deniz araçlarımızın silah ve radarları milli ürünlerle donatıldı'
23.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:07

Türkiye'nin dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deniz araçlarımızın silah ve radarları milli ürünlerle donatıldı. Kaybedecek tek bir anımızın olmadığı bilinciyle, çalışıyor, üretiyor, mücadele ediyoruz. Çok daha büyük projeler üzerinde çalışıyoruz, 5 yıl içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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