Son dakika! Dengesini kaybedip kayalıklardan düşen genç, öldü Son dakika haberi... MUĞLA'nın Datça ilçesinde, dengesini kaybederek, kayalıklardan düşüp ağır yaralanan Yağız Ural (25), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, dengesini kaybederek, kayalıklardan düşüp ağır yaralanan Yağız Ural (25), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında İskele Mahallesi Esenada mevkii eski Hükümet Konağı önündeki kayalıklarda meydana geldi. Yağız Ural (25) arkadaşı O.G. (27) ile birlikte gittikleri eski Hükümet Konağı önünde aniden fenalaştı. Dengesini kaybedip, yaklaşık 3 metrelik yükseklikten yuvarlanan Ural, ağır yaralandı. Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ural, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ural'ın cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: DHA