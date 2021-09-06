Son dakika: Denetimlerde 9 ruhsatsız silah ele geçirildi
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Son dakika: Denetimlerde 9 ruhsatsız silah ele geçirildi

Son dakika: Denetimlerde 9 ruhsatsız silah ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ilçe genelinde yer alan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde yaptığı denetimlerde 9 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 68 adet fişek ele geçirildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ilçe genelinde yer alan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde yaptığı denetimlerde 9 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 68 adet fişek ele geçirildi. Polis ekipleri 9 şahıs hakkında adli işlem yaptı.

Çorlu ilçe genelinde umuma açık mekanlar ile bu mekanların çevrelerinde denetim yapan polis ekipleri yaptıkları uygulamada toplam 9 ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 68 mermi ele geçirildi.

Tabanca ve mermilere el koyan polis ekipleri, 9 şahıs hakkında da adli işlem yaptı. - TEKİRDAĞ

Son dakika: Denetimlerde 9 ruhsatsız silah ele geçirildi
Son dakika: Denetimlerde 9 ruhsatsız silah ele geçirildi
Son dakika: Denetimlerde 9 ruhsatsız silah ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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