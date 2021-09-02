Son dakika! Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde maden sızıntısı nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Geçtiğimiz temmuz ayında Angola'daki Catoca Elmas Madeni'nde meydana gelen atık sızıntısı nedeniyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DRC) güneyinde 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin ise hastalandığı bildirildi.

Geçtiğimiz temmuz ayında Angola'daki Catoca Elmas Madeni'nde meydana gelen atık sızıntısı nedeniyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DRC) güneyinde 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin ise hastalandığı bildirildi.

Geçtiğimiz temmuz ayında Angola'da yer alan ve dünyanın en büyük elmas madenleri arasında bulunan Catoca'da atık sızıntısı meydana gelmişti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) Çevre Bakanı Eve Bazaiba yaptığı açıklamada, atık sızıntısı nedeniyle DRC'nin güneyinde 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 400 kişinin ise hastalandığını aktardı.

Bazaiba, sızıntı nedeniyle Tshikapa Nehri'nin kırmızıya döndüğü ve nehirde balık ölümlerinin yaşandığını aktarırken, DRC'nin meydana gelen hasar için "kirleten öder" ilkesi doğrultusunda tazminat isteyeceğini açıkladı.

Kasai Eyalet Valisi Dieudonne Pieme ise yaptığı açıklamada, sızıntı sonucu Tshikapa Nehri'ndeki balık popülasyonunu önemli ölçüde azaldığını belirterek, insanların nehirden su içmelerini ve balık yemelerini yasaklandığını ifade etti.

Angola elmaslarının yüzde 75'inin üretildiği Catoca madenini yöneten Sociedade Mineira de Catoca, can kayıpları ile ilgili henüz açıklama yapmazken, şirket daha önce nehirlere tortu akışını en aza indirmek için derhal önlemler aldığını ve sızıntının etkisini azaltmak için etkilenenlere gıda yardımı yaptığını belirtmişti. - KİNŞASA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı