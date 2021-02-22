Son dakika: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda İtalyan büyükelçi hayatını kaybetti
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Son dakika: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda İtalyan büyükelçi hayatını kaybetti

22.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:44
Son dakika: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda İtalyan büyükelçi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre İtalya Dışişleri Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna düzenlenen saldırıda bu ülkedeki İtalyan Büyükelçisi Luca Attanasio ile bir İtalyan askerin öldüğünü bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna düzenlenen saldırıda bu ülkedeki İtalyan Büyükelçisi Luca Attanasio ile bir İtalyan askerin öldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Luca Attanasio ile bir İtalyan askerin ölümünü derin bir üzüntüyle doğrulamaktayız." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırının, Büyükelçi Attanasio ve İtalyan jandarmasından bir askerin, BM'nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde istikrar sağlama misyonu olan MONUSCO konvoyunda bir arabada seyahat ederken yaşandığı belirtildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de BM konvoyuna yönelik saldırıda, konvoydakilerin kaçırılmaya çalışıldığı bilgisi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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