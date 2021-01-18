Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Covid-19 aşısı oldu
18.01.2021 18:24 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:42
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Covid-19 aşısı olduSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın koronavirüs aşısı olduğunu belirterek, aşı kampanyasına verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Covid-19 aşısı oldu
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın koronavirüs aşısı olduğunu belirterek, aşı kampanyasına verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal beyefendi, bugün Ankara Şehir Hastanemizde Covid-19 aşısı oldu. Aşı programımıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.
ANKARA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı