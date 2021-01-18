Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Covid-19 aşısı oldu
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Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Covid-19 aşısı oldu

18.01.2021 18:24 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:42
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Covid-19 aşısı oldu

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Covid-19 aşısı olduSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın koronavirüs aşısı olduğunu belirterek, aşı kampanyasına verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Covid-19 aşısı oldu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın koronavirüs aşısı olduğunu belirterek, aşı kampanyasına verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal beyefendi, bugün Ankara Şehir Hastanemizde Covid-19 aşısı oldu. Aşı programımıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı. 

ANKARA


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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