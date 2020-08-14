Son dakika! Demirtaş parklarıyla nefes alacak Son dakika gelişmesine göre Vatandaşların rahat nefes alabileceği yeşil alanlar inşa eden Osmangazi Belediyesi, Demirtaş bölgesinde iki farklı mahalleye çocuk parkı kazandırıyor.

Vatandaşların rahat nefes alabileceği yeşil alanlar inşa eden Osmangazi Belediyesi, Demirtaş bölgesinde iki farklı mahalleye çocuk parkı kazandırıyor.

Osmangazi Belediyesi, bir yandan Bursa'ya vizyon kazandıracak projelerin temelini birer birer atarken, bir yandan da ilçenin çehresini değiştiren yatırımları hayata geçiriyor. Şehrin gelişim bölgelerinden olan Demirtaş'ta park inşa eden belediye ekipleri, hem çocukların rahatça oyun oynayabileceği hem de her yaştan insanın keyifli vakit geçirebileceği dinlenme alanlarını oluşturuyor. Cumhuriyet ve Sakarya mahallelerinde inşa edilen parkın içerisinde çocuklar için oyun grupları, yetişkinler için de spor aletleri bulunacak. Demirtaş'a nefes aldıracak parklar, vatandaşların bir araya gelmesine fırsat sunacak.

İlçedeki her mahalleye sosyal alan yaptıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Pandemi sürecinde hepimiz evlerimizde kaldık. Bizler, belediye olarak bu dönemi iyi değerlendirerek sağlıklı günlerimize geri döndüğümüzde nefes alabilmemiz için ilçenin farklı noktalarına yeni parklar inşa ettik. Demirtaş'a kazandırdığımız çocuk parklarımız, inşallah en yakın zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak keyifli zaman geçirmenizi temenni ediyorum. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA