Son Dakika: Demirtaş: "İlkadım'ı daha yaşanılır bir kent haline getirmek için çalışıyoruz" Son dakika haberi: İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlkadım'ı daha yaşanılır bir kent haline getirmek için çalışıyoruz" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlkadım'ı daha yaşanılır bir kent haline getirmek için çalışıyoruz" dedi.

İlkadım'ın tamamında kapsamlı bir temizlik çalışması yürüten İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan da çim biçme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. 10 kişilik bir ekiple belirli bir periyotta sürekli devam eden çim biçme çalışmaları hem daha güzel hem de daha hijyenik yaşam alanları oluşturuyor. Vatandaşların ortak kullanım alanları, parklar, caddeler ve sokaklarda yürütülen çim biçme çalışmalarının yaz boyunca devam edeceğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Yaz boyunca İlkadım'ı güzelleştirmek için tüm ekiplerimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"İlkadım için çalışıyoruz"

Belediye olarak halkın ortak kullanımına açık tüm alanları temiz, sağlıklı ve bakımlı halde tutmak için çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Demirtaş, "Daha temiz ve sağlıklı bir İlkadım için özveri ile çalışıyoruz. Yoğun bir tempoda çim biçme çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Ekiplerimizce belirlenen periyotlarda çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da yeniden yetişen çimlerin takibini ve temizliğini gerçekleştiriyoruz. Korona virüs mücadelesine devam ederken halkımızın daha sağlıklı bir ortamda günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri adına üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA