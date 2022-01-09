SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Demir kesme makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti

KARABÜK - Karabük'te demir kesim makinesinin altında kalan 63 yaşındaki Mehmet Çevik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Safranbolu Karıt Sanayisi 9 Nolu Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Mehmet Çevik isimli kişi devrilen demir kesme makinesinin altında kaldı. Yaşlı adamı hareketsiz olarak gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çevik makinenin altından çıkartılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Yaralı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.