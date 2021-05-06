Son dakika... Demir hırsızları jandarmaya yakalandı
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Son dakika... Demir hırsızları jandarmaya yakalandı

Son dakika... Demir hırsızları jandarmaya yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde bir fabrikadan 5 ton demir malzeme çalan şüpheliler jandarma tarafından yakalandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir fabrikadan 5 ton demir malzeme çalan şüpheliler jandarma tarafından yakalandı.

Hırsızlık olayı, Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir salça fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada bulunan ızgara ve çeşitli demir malzemelerin çalınmasının ardından Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen K.T. ve U.S.B. isimli şüpheliler, yapılan sıkı takip sonucu JASAT tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler yapılan sorgulamalarının ardından Ereğli Adliyesine sevk edildi. Çalınan 5 ton demir malzemenin ise halen ele geçirilemediği öğrenildi. - KONYA

Son dakika... Demir hırsızları jandarmaya yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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