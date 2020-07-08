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Son dakika! Demir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından

Son dakika spor haberine göre Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Elimizdeki 3 oyuncunun gideceği belli, takımı belli, bunlar bize sıkıntı yaratıyor dedi.

Son dakika! Demir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından
08.07.2020 23:12 | Son Güncelleme: 08.07.2020 23:15

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Elimizdeki 3 oyuncunun gideceği belli, takımı belli, bunlar bize sıkıntı yaratıyor dedi. BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise Galibiyetten dolayı futbolcularımızı kutluyoruz dedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay bu maçın zor geçeceğini beklediklerini ve bunu futbolcularla konuştuklarını belirterek, Oynadığımız takımların can derdinde olduğunu ve iyi konsantre olmamız gerektiğini, iyi oynamasak bile mutlaka kazanmamız gerektiğini söyledik. Bu maçta gol yedik ama çok iyi şeyler de yaptık. Maalesef, net şekilde pozisyon bulamadık. Özellikle ikinci yarı rakip kapandı, dediğimiz çıktı. Böyle maçlarda çok sakin ve yürekli olmak gerekiyor. Hep oyunun içinde olmak gerekiyor. Son dakikada golü bulabilirdik de. Pozisyon da geldi. Özellikle orta sahamızda sıkıntı yaşadık. Bu da takımımızın eksik olmasından dolayı. Bazı oyuncuların olmaması bizi hüsrana uğrattı. İstatistik olarak her şeyde üstünsünüz ama maalesef olmuyor. Geleni değerlendirmek gerekiyor. Karşı takım her türlü motive oluyor. Can derdiyle motive oluyor. Karşıdakinin sıkıntısını bilerek oynamak gerekiyor. Bugün oyuncularımızın bazı şeyleri değerlendirmeleri gerekiyordu ama yapamadık. Belki daha iyi yerlerde olacaktık ama yapacak bir şey yok. Elimizdeki kadro bu. Lig devam ediyor ama 3 arkadaşımızın gideceği belli, takımı belli. Bunlar da bize zaman zaman sıkıntı yaratıyor dedi.

YA TAMAMEN SERBEST YA SINIR OLMALITürkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı kuralı kararını değerlendiren Çalımbay, Federasyonumuz, yavaş yavaş herhalde yabancı sınırını azaltmaya çalışıyor. Haklılar, 14 yabancının tamamen 6 tanesi çok iyi adam olsun. Bana göre de doğru. ya tamamen serbest bırakmaları, ya da sınır koymaları gerekiyor. Kulüpler de 14 alacağına 6-7 çok iyi yabancı alabilir. Bakıyorsunuz yabancıların çoğu kulübede oturuyor. Bazısına bakıyorsunuz, özellikle Galatasaray 11 yabancı oynatıyor. Özellikle Anadolu takımları yanlış kullanıyor dedi.HAZIRLIK DÖNEMİ SIKINTILI OLACAKLigin yeniden başlama tarihinin açıklanması ile ilgili soru üzerine ise Bir şey diyemiyoruz. Ligi bir an önce başlatmak istiyorlar. Çok zor. Oyuncu arkadaşlarımız, bizler de dahil, evlerden çıkmadık, tesislerden çıkmadık. Bunaldılar, sıkıldılar. Belki şu maçta takımdaki rehavet bile ondan kaynaklanıyor, yorgunluktan, bıkkınlıktan. Bir kere hazırlık dönemini çok kötü yapacaksınız. Çünkü mevsimin en sıcak döneminde Ağustos'ta hazırlık dönemi olacak. O da biraz sıkıntılı olabilir. Onun dışında sorun yok. Tartmışlar, bakmışlardır ama daha uzun olsa daha iyi olabilirdi. Ama tabii ki her şey sıkıştırılmış gittiği için bir şey diyemiyoruz. Ona bütün takımlar ayak uydurmak durumunda. Arkadaşlar pek dinlenemeyecekler. Hele de yabancıların pek kamplara geleceklerini düşünmüyorum. Gidip gelmeleri bile bir haftayı buluyor. O yüzden sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyoruz diye konuştu.Hakan Arslan'ın yokluğunu çok aradıklarını belirten Çalımbay, Biz orta sahamızı istediğimiz gibi kuramıyoruz. Başladığımızdan beri aynı 11 ile maçlara çıkamadık. Sakat ve cezalar olabiliyor. Kalan 3 maçı alıp ligi iyi bir yerde bitirmeye çalışacağız ifadelerini kullandı.KARAMAN MAÇI KAZANDIK, OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUMBtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirterek, Galibiyetten dolayı oyuncularımızı kutluyoruz. İyi bir maç oldu diye düşünüyorum. Belki oyunun ikinci yarısında rakibimizin üstünlüğü, bizim sadece defans yapmamız veya uzatma dakikalarında vakti de iyi kullanarak oyunu soğutmamız Sivaslı kardeşlerimizi, oyuncu arkadaşları ve teknik heyeti belki kızdırmış olabilir ama Rıza hoca iyi bir adam, iyi bir karakter, bana teşekkür etti, ben de ona teşekkür ettim. Oyunun ilk 20 dakikasında 2-0 öne geçebilirdik. İlk devre oyunun hakimi bizdik skor açısından ama ikinci yarı bu durum farklı oldu ama nihayetinde maçı kazandık. Hem hakemlere, hem oyuncularıma hem de Sivasspor'a teşekkür ederim. Diğer takımlara da başarılar diliyorum dedi.İÇİNDE ARTI OLAN HER ŞEYE KARŞIYIMYabancı sınırlamasının sorulması üzerine de değerlendirme yapan Karaman, Bu konuya iki taraflı bakmak gerekiyor. Sınırlandıralım da diyebilirsiniz. ya da serbestlikle belli kurallar koyalım da diyebilirsiniz. Bence konuyla ilgili bilgi sahibi olan kişilerin iyi bir çalışma yapması gerekiyor. Geçmişten deneyimimiz var. 5 artı 2, 4 artı 2. Artı 2 olan her şeye karşı çıkıyorum. Kulübeyi bozuyor, teknik adamı bozuyor, taktiksel gelişimi bozuyor. Genelde düşünüldüğünde kaç yabancı ile kulüpler devam edebilsin Takım karakterini yükseltecek yabancıların olması gerekiyor. Türk oyuncularının da haklarının yenmeyeceği bir sistem olsun. Yerli oyuncuların da o hakları olması lazım. Teknik ekibin oyuncularla arası da bozuluyor. Yerli oyuncular ile yabancı oyuncular arasında sorunlar çıkıyor dedi.BİTER BİTMEZ BAŞLAMAK DOĞRU DEĞİL

Süper Lig'in yeniden başlama tarihini de değerlendiren Karaman, Bu tip konularda empati yapmak gerekiyor. Bana göre, sana göre ya da kendi menfaatlerimize göre değil. Türk futbolunun menfaatine göre karar almak gerekiyor. Ekim ayı bence, çünkü biter bitmez başlamak mümkün değil. Bakın sakatlıklar çoğaldı. Biz pandemi süreci sonrası ne kadar hazırlıklıyız bu bir soru işareti. Hafta arası maçlar oynanınca sakatlıklar arttı. Bunlara dikkat etmek gerekiyor diye konuştu.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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