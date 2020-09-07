Son Dakika | Defalarca takla atan araçtan sağ çıktılar
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Son Dakika | Defalarca takla atan araçtan sağ çıktılar

Son dakika haberi... Gaziantep'te kontrolden çıkarak defalarca takla atan araçtaki 3'ü çocuk 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Son Dakika | Defalarca takla atan araçtan sağ çıktılar
07.09.2020 19:09 | Son Güncelleme: 07.09.2020 19:13

Gaziantep'te kontrolden çıkarak defalarca takla atan araçtaki 3'ü çocuk 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 nolu cadde üzerinde seyir halinde olan Ekrem K. idaresindeki 27 AFC 361 plakalı aracın direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kontrolden çıkan araç yol kenarında aydınlatma direğine çarptıktan sonra taklalar atarak savruldu. Savrulan araçta bulunan sürücü Ekrem K. ile 3'ü çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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