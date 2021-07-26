Son Dakika | Dedektif gibi takibe aldığı hırsızı yakalayıp polise teslim ettiği anlar kamerada
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Son Dakika | Dedektif gibi takibe aldığı hırsızı yakalayıp polise teslim ettiği anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Dedektif gibi takibe aldığı hırsızı yakalayıp polise teslim ettiği anlar kamerada Adana'da bir büfeci, ajan gibi takip yaparak iş yerinden hırsızlık yapan şahsı yakalayıp polise teslim etti.

Dedektif gibi takibe aldığı hırsızı yakalayıp polise teslim ettiği anlar kamerada

Adana'da bir büfeci, ajan gibi takip yaparak iş yerinden hırsızlık yapan şahsı yakalayıp polise teslim etti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

ADANA - Adana'da bir kişi, ajan gibi takip ederek büfesinden hırsızlık yapan şahsı yakalayıp polise teslim etti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Mutlu Boyacı'ya ait büfeden sürekli hırsızlık olayı yaşanmaya başladı. Arife günü de büfenin önündeki gazete rafı çalındı. Boyacı güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip hırsızın kim olduğunu belirlemeye çalıştı. Bu arada polisi de arayarak şikayette bulundu. Daha sonrada büfesinin önünde gece-gündüz elinde sopa ile nöbet tutmaya başladı. Bir ara eve gittiğinde gazete rafını çalan hırsızın yine büfe etrafında dolaştığı bilgisini aldı. Boyacı evinden hemen iş yerinin önüne geldi. Hırsızı gören vatandaşların tarifi üzerine şahsı ajan gibi takip yaparak iz sürdü. Bir süre sonra güvenlik kamerasındaki şahsa benzer ve üzerinde de aynı tişört olan bir kişiyi Kozan Çarşısında yakaladı. Zanlıyı elinden tutup büfenin önüne getirdi. Bir taraftan da polisi çağıran Boyacı hırsızı polise teslim etti. Bu anlar güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Mutlu Boyacı, yıllardır büfesine hırsız girdiğini artık hırsızlardan bıktığını gazete rafı çalınmadan öncede dolaptan kasa kasa içeceklerinin ve tüplerin çalındığını anlattı. Boyacı, "En son da gazete konulan rafı çalındı. Bunun üzerine ben büfe önünde nöbet tutmaya karar verdim. Güvenlik kamera kayıtlarından hırsızın kim olduğunu üzerine giydiği kıyafetleri ezberledim. Sonra arkadaşlar hırsızın yine geldiğini söylediler. Ben gittiği yöne göre takip yaptım. Onu çarşıda yakaladım. Önce hırsız olmadığını söyledi inkar etti. Ancak kameradaki aynı tişört üzerinde olduğu için onu tandım elinden tutup getirip polise teslim ettim. Hırsızlar soymaktan utanmadı ben polise başvuru yapmaktan artık utandım" dedi.

Zanlı Bayram S. ise polis tarafından adliyeye sevk edildi. Zanlı, sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son Dakika | Dedektif gibi takibe aldığı hırsızı yakalayıp polise teslim ettiği anlar kamerada
Son Dakika | Dedektif gibi takibe aldığı hırsızı yakalayıp polise teslim ettiği anlar kamerada
Son Dakika | Dedektif gibi takibe aldığı hırsızı yakalayıp polise teslim ettiği anlar kamerada
Son Dakika | Dedektif gibi takibe aldığı hırsızı yakalayıp polise teslim ettiği anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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