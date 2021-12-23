Son Dakika | DEAŞ terör örgütünün öldürülen elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi'nin sağ kolu olduğu öne sürülen Ahmed Süleyman İbni Muhammed, örgüt yöneticiliği suçundan... - Haberler
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Son Dakika | DEAŞ terör örgütünün öldürülen elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi'nin sağ kolu olduğu öne sürülen Ahmed Süleyman İbni Muhammed, örgüt yöneticiliği suçundan...

Son Dakika | DEAŞ terör örgütünün öldürülen elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi'nin sağ kolu olduğu öne sürülen Ahmed Süleyman İbni Muhammed, örgüt yöneticiliği suçundan...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... DEAŞ terör örgütünün öldürülen elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi'nin sağ kolu olduğu öne sürülen Ahmed Süleyman İbni Muhammed, örgüt yöneticiliği suçundan yargılandığı davada kısmen etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DEAŞ terör örgütünün öldürülen elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi'nin sağ kolu olduğu öne sürülen Ahmed Süleyman İbni Muhammed, örgüt yöneticiliği suçundan yargılandığı davada kısmen etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. - İSTANBUL

DEAŞ'ın öldürülen elebaşının sağ koluna hapis cezası

DEAŞ'ın öldürülen elebaşının sağ koluna hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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