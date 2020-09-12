Son Dakika | DEAŞ'tan gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | DEAŞ'tan gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.

Son Dakika | DEAŞ'tan gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi
12.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 12.09.2020 01:03

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik dün sabah saatlerinde Canik ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ ile bağlantısı olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu C.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.E., sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgunması tamamlanan C E. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Çağatay Ulusoy İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Eddie Newton Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Bülent Korkmaz
Daha Fazla Eylül Fransa Antalya Hırsızlık
Şu an buradasınız: Son Dakika | DEAŞ'tan gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 01:02:58. #1.14#
title