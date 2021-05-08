DEAŞ OPERASYONUNDA ÖRGÜTTE KRİTİK GÖREVLERDE YER ALAN ŞÜPHELİLER DE YAKALANDI
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DEAŞ OPERASYONUNDA ÖRGÜTTE KRİTİK GÖREVLERDE YER ALAN ŞÜPHELİLER DE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

* Bombalı saldırılardan sorumlu olduğu belirtilen ve örgüt üyelerine bomba eğitimi veren Muhammed Hair El-D. isimli şüpheli de yakalandı.

* Bombalı saldırılardan sorumlu olduğu belirtilen ve örgüt üyelerine bomba eğitimi veren Muhammed Hair El-D. isimli şüpheli de yakalandı.

Ali Çağlar TINBEK/İstanbul,(DHA) İSTANBUL'da, dün DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ünün örgütün içerisinde etkin faaliyetlerde bulunduğu ve çok sayıda eylemlere öncülük eden kişiler olduğu belirtildi.

İstanbul'da dün DEAŞ terör örgütüne yönelik 10 ilçede 15 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı. 8 şüpheliden 3'ünün örgütün içerisinde etkin faaliyetlerde bulunduğu ve çok sayıda eylemlere öncülük eden kişiler olduğu öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden, Muhammed Hair El-D.'nin Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündeki bölgelerin bazı noktalarında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ve sivillere yönelik bombalı saldırıların sorumlusu olduğu ve örgüt elemanlarına bomba eğitimi veren sözde teğmen konumunda olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Abdülcabbar B. Ebu. Ş.'nin ise DEAŞ'ın çatışmalarda yaralanan örgüt mensuplarını tedavi ettiği ve Suriye'nin belirli noktalarına sağlık malzemesi temin eden kişi olduğu bildirildi. Şüpheli Zekeriya K.'nın ise DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerini çatışma bölgelerinden sahte pasaportla yurtdışında güvenli bölgelere kaçmasını sağlayan ve pasaportlardan sorumu kişi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DEAŞ OPERASYONUNDA ÖRGÜTTE KRİTİK GÖREVLERDE YER ALAN ŞÜPHELİLER DE YAKALANDI
DEAŞ OPERASYONUNDA ÖRGÜTTE KRİTİK GÖREVLERDE YER ALAN ŞÜPHELİLER DE YAKALANDI
DEAŞ OPERASYONUNDA ÖRGÜTTE KRİTİK GÖREVLERDE YER ALAN ŞÜPHELİLER DE YAKALANDI
DEAŞ OPERASYONUNDA ÖRGÜTTE KRİTİK GÖREVLERDE YER ALAN ŞÜPHELİLER DE YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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