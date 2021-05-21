Son dakika: DEAŞ OPERASYONU; KAÇIRDIKLARI KADINLARI TERÖRİSTLERLE EVLENDİRMİŞ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika: DEAŞ OPERASYONU; KAÇIRDIKLARI KADINLARI TERÖRİSTLERLE EVLENDİRMİŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ADANA'da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ADANA'da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ali Ç.?nin, Suriye'de işgal ettikleri köylerde kaçırılan kadınlar ile DEAŞ'lı teröristlere sözde 'Cihad Nikahı' kıydığı ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki el-Hol kampında kalan kadınlara göndermek için para topladığı, polise yakalanmamak için de seyyar tezgahta tantuni sattığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantısı olduğu ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 6 kişiyi tespit etti. Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından polis, 19 Mayıs çarşamba günü şüphelilerinin evlerine şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin koçbaşlarıyla kapıları kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

YAKALANMAMAK İÇİN SEYYAR SATICILIK YAPMIŞ

Emniyete götürülen şüphelilerden Ali Ç.?nin, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olan ve cezaevinde bulunan Mahmut Özden'in kurduğu 'Yamaçlı' grubu üyesi olduğu, polis tarafından tespit edilmemek için seyyar tezgahta tantuni satarak kamufle olduğu belirlendi. Ayrıca Ali Ç.?nin, Suriye'de işgal ettikleri köylerde kaçırdıkları kadınlar ile DEAŞ'lı teröristlere sözde 'Cihad Nikahı' kıydığı ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki el-Hol kampında kalan kadınlara göndermek için para topladığı, 3 oğlunun DEAŞ saflarında savaşırken öldüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet Ali Ö.?nün ise sosyal medya üzerinden El-Kaide adına para topladığı ve bu paraları örgüte yolladığı saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Ç. ile Mehmet Ali Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika: DEAŞ OPERASYONU; KAÇIRDIKLARI KADINLARI TERÖRİSTLERLE EVLENDİRMİŞ
Son dakika: DEAŞ OPERASYONU; KAÇIRDIKLARI KADINLARI TERÖRİSTLERLE EVLENDİRMİŞ
Son dakika: DEAŞ OPERASYONU; KAÇIRDIKLARI KADINLARI TERÖRİSTLERLE EVLENDİRMİŞ
Son dakika: DEAŞ OPERASYONU; KAÇIRDIKLARI KADINLARI TERÖRİSTLERLE EVLENDİRMİŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kanada mahkemesi, İran'ın dini lideri Hamaney'i terör suçundan mahkum etti
Kanada mahkemesi, İran'ın dini lideri Hamaney'i terör suçundan mahkum etti
Esaretten özgürlüğe! Suriye'de tutuklanan iş insanı Vakkas Orhan 10 yıl sonra Türkiye'ye döndü
Esaretten özgürlüğe! Suriye'de tutuklanan iş insanı Vakkas Orhan 10 yıl sonra Türkiye'ye döndü
Suriye açıklarında yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Suriye açıklarında yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Deniz Çakır Engin Akyürek İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: DEAŞ OPERASYONU; KAÇIRDIKLARI KADINLARI TERÖRİSTLERLE EVLENDİRMİŞ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 11:40:59. #1.11#

title