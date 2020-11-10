Son dakika: DEAŞ'lı teröristler, Beşiktaş ve Güngören patlamasındaki bombadan hazırlamış

Son dakika haberleri... ADANA merkezli operasyonlarda, milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınmasının yanı sıra bekçi, polis memurlarına saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması yaptıkları iddiasıyla gözaltına...

ADANA merkezli operasyonlarda, milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınmasının yanı sıra bekçi, polis memurlarına saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 19 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen 500 gram patlayıcının, daha önce İstanbul'da Beşiktaş Stadı önündeki ve Güngören'deki bombalı saldırıda kullanılan TNT RDX karışımı olduğu ortaya çıktı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar sonrası düzenlenen Adana merkezli operasyonlarda 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Operasyonda, yaklaşık 500 gr patlayıcı madde, çok sayıda silah ile örgütsel döküman ve dijital materyale el konulmuştur. Örgütsel materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, yakalanan şahısların milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

BOMBAYI KİTABEVİNE SAKLAMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturmanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre polis operasyon öncesi yapılan takip sonucu terör örgütü üyelerinden Salih K.'nin bir kitabevi açtığı ve söz konusu patlayıcıların burada saklandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis Adana ve Muğla'da, örgüt üyelerinin eylem yapma ihtimali arttığı için 8 Kasım günü şafak operasyonu düzenleyerek Salih K.'nin de aralarında olduğu 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Söz konusu kitabevinde dedektör köpekle yapılan arama sonucu ise 500 gram patlayıcı ele geçirildi.

BEŞİKTAŞ VE GÜNGÖREN KANA BULANMIŞTI

Polis, ele geçirilen patlayıcı maddeyi incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu patlayıcı maddenin TNT RDX karışımı bir bomba olduğu ortaya çıktı. Aynı tür bombanın İstanbul'da Beşiktaş Stadı önündeki ve Güngören'deki bombalı saldırıda kullanıldığını da belirtildi. Teröristlerin planladıkları eylemlerde TNT'yi daha etkili bir hale getirebilmek için içerişe RDX karıştırdıkları öğrenilirken polisin teröristlerin söz konusu eylemi canlı bomba ile gerçekleştirmeyi planlaması ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK