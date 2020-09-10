Son Dakika | DEAŞ'ın sözde 'Türkiye Emiri' Mahmut Özden ile bağlantılı 1 kişi daha yakalandı
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Son Dakika | DEAŞ'ın sözde 'Türkiye Emiri' Mahmut Özden ile bağlantılı 1 kişi daha yakalandı

Bir son dakika haberine göre Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün sözde 'Türkiye Emiri' Mahmut Özden ile bağlantılı 1 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

Son Dakika | DEAŞ'ın sözde 'Türkiye Emiri' Mahmut Özden ile bağlantılı 1 kişi daha yakalandı
10.09.2020 11:47 | Son Güncelleme: 10.09.2020 11:51

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün sözde 'Türkiye Emiri' Mahmut Özden ile bağlantılı 1 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, örgütün eylem hücresi çökertilmiş, ilk olarak sansasyonel saldırı hazırlığındayken ele geçirilen Hüseyin Sağır tutuklanmıştı. Sağır'ın Terörle Mücadele'deki sorgusu ve üzerindeki dijitallerden yola çıkan emniyet ekipleri, DEAŞ'ın sözde 'Türkiye Emiri' Mahmut Özden ile diğer hücre üyelerine ulaşmış, yapılan seri operasyonlarda toplam 13 örgüt üyesi tutuklanmıştı.

Aynı hücre içinde yer alan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunan Barış Coşkun adlı hücre üyesi, düzenlenen son operasyon ile yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu tamamlanan hücre üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Barış Coşkun'un, aynı hücrede yakalanan Hüseyin Coşkun ile yakın akraba oldukları da öğrenildi. Sorgu öncesi ve sonrasında Covid -19 testi de yapılan hücre üyesinin, terör örgütü DEAŞ elemanlarının sınırdan yasa dışı geçişlerini sağladığı iddia ediliyordu.

(Sadık Kahraman/İHA)

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Kaynak: İHA

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