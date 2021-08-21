Son dakika! DEAŞ'ın 6 kadısı ve istihbarat elemanı yakalandı
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Son dakika! DEAŞ'ın 6 kadısı ve istihbarat elemanı yakalandı

Son dakika! DEAŞ'ın 6 kadısı ve istihbarat elemanı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Irak ve Suriye'de terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı oldukları belirlenen 6 sözde kadı ve istihbarat elemanı yakalandı.

Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Irak ve Suriye'de terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı oldukları belirlenen 6 sözde kadı ve istihbarat elemanı yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Haliliye ve Harran ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Irak ve Suriye'de örgütün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı oldukları belirlenen ve sözde kadı olarak adlandırılan istihbarat elemanı 6 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Son dakika! DEAŞ'ın 6 kadısı ve istihbarat elemanı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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