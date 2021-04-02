Son Dakika | DEAŞ'a katılan Fransız Konig ülkesine dönmek için imaj değiştiriyor
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Son Dakika | DEAŞ'a katılan Fransız Konig ülkesine dönmek için imaj değiştiriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | DEAŞ'a katılan Fransız Konig ülkesine dönmek için imaj değiştiriyor

Son dakika habere göre Ülkesinden kaçarak terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye'nin kuzeyindeki Roj kampına giden Fransız Emily Konig, peçesini çıkarıp imaj değiştirerek ülkesine geri dönmeye çalışıyor.

Ülkesinden kaçarak terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye'nin kuzeyindeki Roj kampına giden Fransız Emily Konig, peçesini çıkarıp imaj değiştirerek ülkesine geri dönmeye çalışıyor.

Ülkelerinden kaçarak terör örgütü DEAŞ'a katılan yabancılar ve aileleri Suriye'nin kuzeyindeki Roj Kampı'nda kalmaya devam ediyor. Kampta, DAEŞ'a katılan yabancılar geçici barınma alanlarında hayatlarını sürdürmeye çalışırken kamptaki durumdan ve örgüte bağlı olmaktan pişmanlık duyan Fransız Emily Konig ülkesine geri dönmeye çalışıyor. Yabancı gazetecilerin kamp ziyaretini fırsata çeviren Emily Konig, Avrupa basınına açıklama yaptı. Emily Konig, DAEŞ'a katıldığı için pişman olduğunu ve Fransa'ya dönmek istediğini vurguladı. Konig, terör örgütü DEAŞ'ta geçirdiği yılların ardından Fransa'daki hayatına tekrar alışmak için giyim tarzını da değiştirdi ve peçesini çıkardı. Konig, ülkesine dönmek için 8 günlük açlık grevi yaptığını söyleyerek, "Grev işe yaramayınca vazgeçtim" dedi.

36 yaşında ve BM ile ABD'nin terör listesinde yer alan Konig, "Kampta yaşamak zor. Dışarı çıkamıyorum, telefonum yok, çocuklarım yanımda değil. Sağlık problemlerim var. Vücudumda kistler çıktı. Dişlerim kırılıyor. Kalça ve diz problemlerim da var. Fransa'ya geri dönmek, çocuklarımı tekrar görmek istiyorum. Çocuklarım yanımda değilken bir parçam da gitmiş gibi hissediyorum. Hatalarımı düzeltmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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