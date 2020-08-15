Son Dakika | Davetiye dağıtırken kazada ölen çiftin cenazesi Adli Tıp'tan alındı Son dakika haberlerine göre Kağıthane TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada ölen Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman'ın cenazeleri Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Kağıthane TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada ölen Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman'ın cenazeleri Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

30 Ağustos günü yapılacak düğünlerinin davetiyesini dağıtmak için dün akşam saatlerinde motosikletle yola çıkan Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman, Kağıthane TEM Otoyolu'nda yaşanan kazada hayatını kaybetti. Kaza sonrası dün akşam çiftin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan incelemelerin ardında çiftin cenazesi bu sabah yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Kutay Ecevit'in babası Tunç Ecevit ve aile yakınlarının zor anlar yaşadığı görüldü. Kutay Ecevit'in arkadaşı Oğuzhan Kazancı, "Kutay bizim yaklaşık 5 yıldır motosiklet sürdüğümüz çok değerli bir dostumuzdu. Daha önce kendisiyle beraber uzun yollar da yapmıştık. Dün aldığımız acı haber le yıkıldık. Çok zor ve acı bir durum. Nişanlısıyla beraber davetiye dağıtırken bu kazayı yaşadılar. Ne yazık ki kaza yerinde ikisini de kaybettik" diye konuştu. Ecevit'in cenazesi toprağa verilmek üzere Merzifon'a, Narman ise Antalya'ya gönderildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA