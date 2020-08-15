Son Dakika: Davetiye dağıtırken kazada ölen çiftin cenazeleri helallik alınmasının ardından memleketlerine...
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Son Dakika: Davetiye dağıtırken kazada ölen çiftin cenazeleri helallik alınmasının ardından memleketlerine...

Son dakika gündem haberi: KAĞITHANE TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman'ın cenazeleri helallik alındıktan sonra memleketlerine uğurlandı.

Son Dakika: Davetiye dağıtırken kazada ölen çiftin cenazeleri helallik alınmasının ardından memleketlerine...
15.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:41

KAĞITHANE TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman'ın cenazeleri helallik alındıktan sonra memleketlerine uğurlandı. Gasilhane önünde bekleyen çiftin yakınları gözyaşlarını tutamadı. 

30 Ağustos günü yapılacak düğünlerinin davetiyesini dağıtmak için dün akşam saatlerinde motosikletle yola çıkan 26 yaşındaki Kutay Ecevit ve 32 yaşındaki Elif Meltem Narman, Kağıthane TEM Otoyolu'nda yaşanan kazada hayatını kaybetti. Kaza sonrası dün akşam çiftin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından çiftin cenazesi bu sabah yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Aynı gayrimenkul şirketinde çalışan ve yaklaşık iki yıldır birlikte olan çiftin cenazeleri daha sonra Kozlu Gasilhanesi'ne getirildi. Ecevit ve Narman'ın yakınları gasilhane önünde gözyaşlarını tutamadı. Tabuta sarılan Kutay Ecevit'in babası Tunç Ecevit, "Evlat hakkını helal et" diyerek ağladı. Yakınları acılı babayı teselli etmeye çalıştı. Kutay Ecevit'in nikah şahidi olacak arkadaşı Tolga Gençoğlu ise tabutun başından ayrılmadı. Gençoğlu da gözyaşlarını tutamadı. 

"NİKAH ŞAHİDİ OLACAKKEN ÖLÜMLERİNE ŞAHİT OLDUM"

Dün akşam saatlerinde Ecevit ve Narmanlı ile birlikte düğün davetiyelerini dağıtan Kutay Ecevit'in arkadaşı Tolga Gençoğlu, "Beraberdik. Ben nikah şahidi olacaktım. 30 Ağustos günü nikahları vardı. Maalesef dün onların ölümlerine şahit olduk. Hepimiz için çok acı verici bir olay. Bildiğim kadarıyla yabancı plakalı bir kadın sürücü yolda aniden duruyor. Rahmetli Kutay da kendini kurtaramıyor. Yola savrulduğu söylendi. Olay yerindeki görgü tanıklarının ifadeleri böyle. Görgü tanıkları olayın yanlış olduğunu karakola kadar giderek bunu düzelttiklerine dair duyum aldık. Doğru veya yanlış bunu bilmiyorum. Maalesef iki genci kötü bir kazada kaybettik. Allah mekanlarını cennet etsin. Çok feci bir ölüm. Nikah şahidi olacakken ölümlerine şahit oldum. Düğün davetiyesi dağıtıyorduk. Beraber dağıttık" diye konuştu. 

"OFİSİMİZİN RENKLİLİĞİ ONLARIN SAYESİNDEYDİ" Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman'ın çalışma arkadaşı Hakan Postacıoğlu, "Hala şoktayız. Kendimizi de toparlayamadık. Meltem çok başarılı bir insandı. İkisi de hayatının baharında insanlardı. Ofisimizin renkliliği onların sayesindeydi. O rengi sürdürebileceğimizden şüpheliyim" ifadelerini kullandı. Çiftin çalışma arkadaşlarından Murat Örgün, "İkisi de gençti. 30 Ağustos'ta düğünleri vardı. Biz de düğüne hazırlanıyorduk. Maalesef takdiri ilahi. Zor bir durum. Ailelerine sabır diliyorum" şeklinde konuştu.Yapılan işlemlerin ardından gasilhane dışına çıkarılan cenazeler için dua edildi ve helallik alındı. Ecevit'in cenazesi toprağa verilmek üzere Merzifon'a, Narman ise Antalya'ya gönderildi.

 


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Kaynak: DHA

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