Son dakika! Datça'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika! Datça'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

18.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:04
Son dakika! Datça'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullandığı ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada sonucunca bir ikamete düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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