Son dakika... Datça'da orman yangını Son dakika haberleri... Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava araçları, çok sayıda arazöz ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyo

Kaynak: AA