Son dakika: Datça'da öğrenciler sokağa çıkma kısıtlamasında aileleriyle kitap okudu

Datça'da aileler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, zamanlarını çocuklarıyla evde kitap okuyarak geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı "Muğla Evde Kal Kitap Oku" kampanyası kapsamında, Datça'da aileler sokağa çıkma kısıtlaması olan hafta sonları öğrenciler velileriyle kitap okuma imkanı buldu.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdür Bülent Aldal, yaptığı yazılı açıklamada, projenin ilçede büyük ilgi gördüğünü bildirdi.

Projeyle kitap okumayı artırmayı hedeflediklerini ifade eden Aldal, şunları kaydetti:

"Çocuklarına rol model olan aile büyükleri sayesinde kitap okumanın artırılmasının da aynı zamanda öğrencilerimize yeni dünyaların kapılarını açacağının bilinciyle 'Muğla Ede Kal Kitap Oku' projemizde veli ve öğrencilerimizin okuduğu kitaplar çizelgeyle kayıt altına alınacak ve en fazla kitap okuyacak ailemiz yine müdürlüğümüz tarafından kitapla ödüllendirilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan