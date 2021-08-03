Son dakika: Datça'da deprem mi oldu? 3 Ağustos Salı Datça'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 3 Ağustos Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Datça'da deprem mi oldu? 3 Ağustos Salı Datça'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?