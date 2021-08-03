Son dakika: Datça'da deprem mi oldu? 3 Ağustos Salı Datça'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?
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Son dakika: Datça'da deprem mi oldu? 3 Ağustos Salı Datça'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

Son dakika: Datça'da deprem mi oldu? 3 Ağustos Salı Datça'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi 3 Ağustos Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Datça'da deprem mi oldu? 3 Ağustos Salı Datça'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre 3 Ağustos Salı günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Son dakika: Datça'da deprem mi oldu? 3 Ağustos Salı Datça'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? İşte detaylar...

3 AĞUSTOS MUĞLA DATÇA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın Twitter hesabından paylaşımı şu şekilde:

  • Büyüklük : 4.6 (Mw)
  • Yer : Ege Denizi, 46.84 km. Datça (Mugla)
  • Tarih-Saat : 03.08.2021, 22:53:15 TSİ
  • Enlem : 36.3230 N
  • Boylam : 27.0936 E
  • Derinlik : 12.70 km
Son dakika: Datça'da deprem mi oldu? 3 Ağustos Salı Datça'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Depremin merkez üssü "Ege Denizi, 46.84 km. Datça (Mugla)" olarak belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Kandilli Rasathanesine göre Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Datça'da deprem mi oldu? 3 Ağustos Salı Datça'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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