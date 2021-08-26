Son Dakika | Datça'da dehşet: Annesini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü
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Son Dakika | Datça'da dehşet: Annesini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ölmez - Haberler | Yerel

Son dakika habere göre Datça'da dehşet: Annesini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü Muğla'nın Datça ilçesinde 60 yaşındaki bir kadın evinde 15 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Datça'da dehşet: Annesini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde 60 yaşındaki bir kadın evinde 15 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Hanımını kanlar içinde bulan adam şok geçirirken, polis tarafından el konulan olayda kadının 29 yaşındaki oğlu cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Olay, Hızırşah Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hızırşah Mahallesi'nde yaşayan Pullu Ailesi'nin Pullu Ailesi'nin babası, akşam yürüyüşünden döndüğünde hanımını evde kanlar içerisinde yerde hareketsiz gördü. Daha önce evden yükselen gürültünün çevredekiler tarafından polise ihbar edilmesi üzerine eve gelen polis ekipleri 60 yaşındaki Atiye Pullu'yu kanlar içerisinde buldu. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan kontrolde talihsiz kadının 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda kadının 29 yaşındaki oğlu H.P. öz annesini öldürdüğü gerekçesi ile polis tarafından gözaltına alındı. Herkesi şaşkına çeviren olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtilirken, olay yeri inceleme ekiplerinin evde çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet Savcılığı tarafından da olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Son Dakika | Datça'da dehşet: Annesini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika | Datça'da dehşet: Annesini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika | Datça'da dehşet: Annesini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika | Datça'da dehşet: Annesini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ölmez

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