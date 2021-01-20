Son dakika... DasDas'ın yetişkin ve çocuk oyunları online olarak tiyatroseverlerle buluşacak
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Son dakika... DasDas'ın yetişkin ve çocuk oyunları online olarak tiyatroseverlerle buluşacak

20.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:34
Son dakika... DasDas'ın yetişkin ve çocuk oyunları online olarak tiyatroseverlerle buluşacak

Son dakika haberler... Sahne ve gösteri sanatları merkezi DasDas'ın yetişkin ve çocuk oyunları, bu hafta sonu DasDas online üzerinden izleyicilerin evine konuk olacak.

Sahne ve gösteri sanatları merkezi DasDas'ın yetişkin ve çocuk oyunları, bu hafta sonu DasDas online üzerinden izleyicilerin evine konuk olacak.

Alper Baytekin'in tasarlayıp yönettiği, Bağış Angigün ve Merve Tokgöz'ün rol aldığı "Astro Ay'a Tırmanıyor" adlı oyun, 23 Ocak'ta çocuklarla buluşacak.

En büyük hayali astronot olup uzaya gitmek olan Bağış'ın dostu Astro ile çıktığı eğlenceli yolculuğu konu alan oyunda, bu macera dolu yolculuğa minik izleyiciler de dahil ediliyor.

Aynı gün DasDas'ın kapalı gişe oynanan oyunlarından "Joseph K." da www. dasdasonline.com'da sahnelenecek.

Serdar Biliş'in süpervizörlüğünü üstlendiği oyunun kadrosunda Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber ve Özgün Aydın rol alıyor.

İngiliz yazar Tom Basden'ın kara mizah yüklü uyarlaması oyunda, Franz Kafka'nın yüz yılı devirmesine rağmen zaman aşımına uğramayan davası yeniden görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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