Son Dakika | Darphanede 'Ayasofya Camii' özel parası basıldı Gelen son dakika haberlerine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, darphanede basılan 'Ayasofya Camii' özel parası ile tarihe bir not daha düştüklerini belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, darphanede basılan 'Ayasofya Camii' özel parası ile tarihe bir not daha düştüklerini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, darphanede basılan 'Ayasofya Camii' özel parasının fotoğrafına yer verdi. Albayrak paylaşımında ise "Darphanemiz tarafından basılan 'Ayasofya Camii' özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz." ifadesini kullandı. Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA