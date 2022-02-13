"Dur" ihtarına uymayan alkollü insan kaçakçısı polis aracına çarptı... Darp edilip Türkiye'ye itilen göçmenlere, polis ekipleri çorap ve giyecek verdi

EDİRNE - Bulgaristan unsurlarınca darp edilip ayakkabıları alındıktan sonra yalınayak Türkiye'ye geri itilen göçmenlere Türk polisi çorap ve giyecek verip sahip çıktı. Göçmenler, Bulgaristan polislerinin kendilerini çok dövdüğünü anlattı. Polis aracına çarparak duran alkollü kaçakçının yalanı ise pes dedirtti.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, araçla birlikte kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle şüpheli araç arasında dakikalarca süren kovalamaca kazayla son buldu. Otomobilin sürücüsü, polis aracına çarparak durabildi. Kaza maddi hasarlı olarak atlatıldı. Polis ekipleri tarafından araçta bulunan kişiler de yapılan araştırmada, kişilerin 3'ünün Suriye,1'inin Cezayir ve 1'inin Türkiye vatandaşı olduğu belirlendi.

"Sopa ve yumruklarla darp edildik"

Araçta bulunan göçmenler Bulgaristan unsurlarınca darp edilip yalınayak Türkiye'ye geri itildiklerini söyledi. Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin sınır köylerinden yalınayak geri itilen göçmeler zor anlar yaşadıklarını anlattı. Göçmenler, Bulgaristan unsurlarının kendilerini sopa ve yumruklarla dövdüğünü ileri sürdü. Soğuk havada zor anlar yaşayan göçmenlere polis ekipleri çoraplarını ve giyeceklerini vererek yardım etti.

"Alkollü kaçakçının yalanı ise pes dedirtti"

Aracın sürücüsü Cezayir uyruklu M.B. ise, kendisinin de göçmen olduğunu Bulgaristan'a geçerken Bulgaristan polisleri tarafından darp ettiğini söyledi. Kendisinin kaçakçı olmadığını iddia eden sürücü, kendisini Türkiye'ye itildiğini öne sürdü. Ayrıca sürücünün daha öncede çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenildi. Araçta bulunan Türkiye vatandaşı S.G. de olayla ilgisi olmadığını otostop çekerek araca bindiğini belirterek, olayla ilgisi olmadığını söyledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, göçmenler ve şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.