Son dakika haberleri: Darp ederek öldürme olayına karışan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde darp edildikten sonra hastane önüne bırakılan kişinin hayatını kaybetmesinin ardından polis tarafından gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olduğu Mustafa Ümit Tekmanlı'yı (41) darp edip ölümüne sebep oldukları ileri sürülen 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen U.K, O.İ, S.K, C.E ve K.K, "kasten öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden U.K, C.E. ve K.K. tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

"Öldürülen kişi ve bir şüphelinin dolandırıcılık suçundan yargılandığı ortaya çıktı"

Olayın ardından yapılan incelemelerde öldürülen Mustafa Ümit Tekmanlı ile şüpheli olarak yakalanan C.E'nin dolandırıcılık suçundan aynı dosyada Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir süre tutuklu olarak yargılandıkları öğrenildi. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 7 sanıklı dolandırıcılık davasında, maktul Tekmanlı ve şüpheli C.E'nin, 10'a yakın vatandaşı ev ve araba alma vaadi ile dolandırdıkları iddiasıyla yargılamalarının sürdüğü öğrenildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı