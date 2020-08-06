Son Dakika | Darende'de arıcılar verimli bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşıyor Son dakika haberi: Kekik ve keven balı üretimi yapılan Malatya'nın Darende ilçesinde, 8 bin kovanda bal toplanmaya başlandı.

Kekik ve keven balı üretimi yapılan Malatya'nın Darende ilçesinde, 8 bin kovanda bal toplanmaya başlandı.

İlkbaharda etkili olan yağışlarla yüzü gülen 86 bal üreticisi, verimli bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Darende'de uzun yıllardır arıcılık yapan Hayati İşcen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl verimin iyi olduğunu söyledi.

İlçede üreticiler olarak 8 bin kovanda bal toplamaya başladıklarını belirten İşcen, şunları kaydetti:

"Bu sezon geçtiğimiz yılların en iyi hasadı gerçekleşiyor. Kar yağışının fazla olması bunun en büyük etkenlerinden biri oldu. Kuraklık bu yıl çok fazla yoktu. Poyraz esmesi dağlarımızda daha fazla çiçeğin olmasını sağladı."

Kekik balında sağım işleminin tamamlanma aşamasına geldiğini ve yeteri kadar bal olduğunu belirten İşcen, "Kekik balında verim geçen yıllara göre iyi. Mevsimin güzel gitmesi nedeniyle kış ölümlerinden kaynaklanan açık kapandı. 1 kovandan 1 teneke, 2 kovandan 1 teneke bal alanlar var. Kekik balının kilogramı 75-90 lira arasında gidiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA