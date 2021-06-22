Son dakika... Darbedilen kız çocuğunun ölümüne ilişkin annesi ve üvey babasının yargılanması sürüyor
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Son dakika... Darbedilen kız çocuğunun ölümüne ilişkin annesi ve üvey babasının yargılanması sürüyor

Son dakika... Darbedilen kız çocuğunun ölümüne ilişkin annesi ve üvey babasının yargılanması sürüyor
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Sakarya'da, 2018 yılında üvey babası tarafından darbedildiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kız çocuğunun annesi ile üvey babasının yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'da, 2018 yılında üvey babası tarafından darbedildiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kız çocuğunun annesi ile üvey babasının yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Esma Asel K'nin üvey babası E.S, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanık anne F.K'nin katılmadığı duruşmada, tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık E.S'nin "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun cinsel istismarı" suçundan ise en az 10 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca, anne F.K. hakkında ise "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

Söz alan Baba Halit K'nin avukatı, celse arasında sundukları esasa ilişkin beyanlarını tekrar ettiklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da mütalaaya kısmen katıldıklarını belirterek, sanık E.S'nin "nitelikli cinsel istismar" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık E.S, uzun süredir tutuklu bulunduğunu, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini istedi.

Söz alan sanık avukatı da mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre ve müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Sanık avukatına esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Süreç

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, 27 Kasım 2018'de üvey babası tarafından darbedildiği iddia edilen ve kafatasında çatlaklar oluşan Esma Asel K, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Çocuğun annesi F.K. ile üvey babası E.S. tutuklanmıştı. Anne F.K. daha sonra tahliye edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, çocuğun annesi F.K. hakkında "kötü muamele" suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, üvey babası E.S. hakkında ise "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan ise en az 27 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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