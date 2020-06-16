Son Dakika | Darbe girişimi davalarının görülmesine yeniden başladı Son dakika haberi... ANKARA'da FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik görülen Akıncı Üssü ile Jandarma Genel Komutanlığı davaları, koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından bugün yeniden başladı.

ANKARA'da FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik görülen Akıncı Üssü ile Jandarma Genel Komutanlığı davaları, koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından bugün yeniden başladı. Duruşmaların görüldüğü salonlarda salgına karşı yoğun önlemler alındı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), 13 Mart'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı karar sonrasında, Sincan Cezaevi yerleşkesindeki görülen 475 sanıklı Akıncı Üssü davası ertelendi. Bu karar sonrası ertelenen davalardan biri de darbe gecesi dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın başından vurularak ağır yaralandığı, koruması Hasan Gülhan'ın şehit edildiği ve karargah önünde toplanan sivillerin üzerine ateş edildiği, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine yönelik 244 sanığın yargılandığı dava oldu. Her iki dava da yaklaşık 3 ay aranın ardından bugün yeniden görülmeye başlandı. Akıncı Üssü davasında, sanıkların savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarının alınmasına devam edildi. Karar aşamasına gelen Jandarma Genel Komutanlığı davasında ise sanıkların son sözleri alınmaya başlandı.

SANIKLAR ARALIKLI OTURTULDU, MASKE UYARISI YAPILDIDavaların görüldüğü salonlarda, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında önlemler alındı. Daha önce dezenfekte edilen salonlarda, sanık, avukat ve izleyiciler için sosyal mesafe kuralı gözetilerek oturma düzeni oluşturuldu. Maske takmadan salonda oturulmasına izin verilmedi. Salondakiler, maske takmaları konusunda sık sık uyarıldı.

Kaynak: DHA