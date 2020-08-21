Son Dakika: 'dan sınırsız WhatsApp kampanyası Son dakika gelişmesine göre Vodafone, tüm faturalı bireysel müşterilerine 1 ay, faturasız bireysel müşterilerine ise 1 hafta süreyle geçerli sınırsız WhatsApp kullanımı hediye edecek.

Vodafone, tüm faturalı bireysel müşterilerine 1 ay, faturasız bireysel müşterilerine ise 1 hafta süreyle geçerli sınırsız WhatsApp kullanımı hediye edecek. Paket dahilinde internet kotasından düşmeden WhatsApp üzerinden görüntülü konuşulabilecek.

Şirket açıklamasına göre, Vodafone, müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunmaya devam ediyor. Yatırımlarının yüzde 99'unu teknoloji yatırımlarına ayıran Vodafone, Temmuz 2020 verilerine dayanılarak yapılan ölçümlerde 1 Mbps ve üzeri örneklemler referans alınarak 4.5G'de yüzde 99,6 oranında kesintisiz veri indirme hızı sunan operatör oldu. Bu kapsamda yeni bir kampanya başlatan Vodafone, tüm faturalı bireysel müşterilerine 1 ay, faturasız bireysel müşterilerine de 1 hafta süreyle geçerli sınırsız WhatsApp kullanımı hediye edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, salgın sürecinin altyapının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde mobil trafikte yüzde 10, sabitte yüzde 60'a varan artışlar gözlemledik. Altyapımızı da bu artışlara hazırlayarak kesintisiz iletişim için kapasite artırımları yaptık. Bu sayede, yine Temmuz 2020 verilerine göre artan data trafiğine rağmen 4.5G ortalama hızımızı son 6 ayda yüzde 20 artırmayı başardık. Bunun yanı sıra, 1 Mbps ve üzeri örneklemler referans alınarak 4.5G'de yüzde 99,6 oranında kesintisiz internet deneyimi sunan operatör olduk.

Bu kapsamda, bir kampanya da başlattık; faturalı bireysel müşterilerimize 1 ay, faturasız bireysel müşterilerimize de 1 hafta süreyle geçerli sınırsız WhatsApp kullanımını ücretsiz sunuyoruz. Kampanya süresince WhatsApp üzerinden yapılan mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşmalar müşterilerimizin internetinden yemeyecek. Vodafone Supernet 4.5G ile müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğiz."

Vodafone'un yeni kampanyası 20 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Vodafone'un tüm bireysel müşterileri bu tarihler arasında kampanya kullanım haklarını Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden aktif hale getirebilecek.

Kaynak: AA