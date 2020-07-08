Son Dakika | Damadının aldığı motosikleti çalan şüphelilere beddua okudu Son dakika gelişmesine göre ADANA'da bahçedeki motosikleti çalıp, sürükleyerek götürmek isteyen iki kişi, birkaç yüz metre götürdükten sonra yakalandı.

ADANA'da bahçedeki motosikleti çalıp, sürükleyerek götürmek isteyen iki kişi, birkaç yüz metre götürdükten sonra yakalandı. Damadının emanet aldığı motosikletin hırsızların elinden kurtarıldığını gören Hamdiye Güneş, "Allah devletten razı olsun. Allan devlete zeval vermesin" diyerek sevindi.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşları küçük isimleri öğrenilemeyen iki şüpheli, Hamdiye Güneş'in evinin bahçesinde park halinde blunan 07 FUC 09 plakalı motosikleti çalmak için plan yaptı. Evin bahçesine girip, zincirini kestikleri motosikleti, sürükleyerek götürmek isteyen şüphelileri gören bir kişi, durumu polis ile Güneş'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki şüpheliyi birkaç yüz metre uzaklıkta motosiklet ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

HIRSIZLARA BEDDUA ETTİOlayın ardından sokağa çıkan Hamdiye Güneş, polisin yakaladığı şüphelilerin yanına geldi. Komşusunun kendisine gelip, iki kişinin motosikleti kaldırıp, götürdüğünü söylediğini belirten Güneş, "Şikayetçiyim. Hırsız gelip, içeriden bir şey götürüyor. Allah belalarını versin, kanser etsin. Bu motosiklet de emanet. Damadım, fakir. Allah razı olsun. Allah devletten razı olsun. Allah devlete zeval vermesin" dedi. Motosiklet, polisin yaptığı incelemenin ardından Güneş'in damadına teslim edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA