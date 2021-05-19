Son Dakika | Dalgıç polisler bu kez bir kuşu kurtardı
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Son Dakika | Dalgıç polisler bu kez bir kuşu kurtardı

Son Dakika | Dalgıç polisler bu kez bir kuşu kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde balık üretim tesisinde ağlara takılan balaban kuşu, dalgıç polis ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde balık üretim tesisinde ağlara takılan balaban kuşu, dalgıç polis ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Pazar günü Birecik ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde yaşandı. Birecik ilçesi ile Gaziantep'in Karkamış ilçesi arasında bulunan balık yetiştirme tesisinde, ağlara bir balıkçı balaban kuşu takıldı. Ağlara takılan kuşun kurtarılması için bölgede çalışma yapan Dalgıç Polis ekiplerinden yardım istendi. Bu sırada duruma duyarsız kalmayan ekipler, kuşu takıldığı ağlardan kurtararak, özgürlüğüne kavuşturdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü dalgıç polisleri tebrik etti

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı Twitter'dan balıkçı kuşunun kurtarılma anına ait videoyu paylaşarak, ekibi kutladı. - ŞANLIURFA

Son Dakika | Dalgıç polisler bu kez bir kuşu kurtardı
Son Dakika | Dalgıç polisler bu kez bir kuşu kurtardı
Son Dakika | Dalgıç polisler bu kez bir kuşu kurtardı
Son Dakika | Dalgıç polisler bu kez bir kuşu kurtardı
Son Dakika | Dalgıç polisler bu kez bir kuşu kurtardı
Son Dakika | Dalgıç polisler bu kez bir kuşu kurtardı
Son Dakika | Dalgıç polisler bu kez bir kuşu kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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