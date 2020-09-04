Son dakika! Dalaman TİGEM'de limon ihalesi yapıldı Son dakika haberlerine göre Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 20 parsel arazisinde yetiştirilen 2 ton 600 kilogram "İnterdonato" cinsi limon, açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 20 parsel arazisinde yetiştirilen 2 ton 600 kilogram "İnterdonato" cinsi limon, açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

10 firmanın katıldığı ihalede kilosu 3 liradan satışa çıkarılan limon ortalama 3 lira 78 kuruştan alıcı buldu.

Bazı parsellerde kilosu 3 lira 45 kuruş olan limon, bazı parsellerde ise 7 lira 30 kuruşa kadar yükseldi.

İhaleyi Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay ve Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü de üreticilerle birlikte takip etti.

İhale sonucu Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün onayının ardından kesinlik kazanacak.

Kaynak: AA