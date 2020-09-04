Son dakika! Dalaman TİGEM'de limon ihalesi yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Dalaman TİGEM'de limon ihalesi yapıldı

Son dakika haberlerine göre Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 20 parsel arazisinde yetiştirilen 2 ton 600 kilogram "İnterdonato" cinsi limon, açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

Son dakika! Dalaman TİGEM'de limon ihalesi yapıldı
04.09.2020 14:01 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:36

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 20 parsel arazisinde yetiştirilen 2 ton 600 kilogram "İnterdonato" cinsi limon, açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

10 firmanın katıldığı ihalede kilosu 3 liradan satışa çıkarılan limon ortalama 3 lira 78 kuruştan alıcı buldu.

Bazı parsellerde kilosu 3 lira 45 kuruş olan limon, bazı parsellerde ise 7 lira 30 kuruşa kadar yükseldi.

İhaleyi Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay ve Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü de üreticilerle birlikte takip etti.

İhale sonucu Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün onayının ardından kesinlik kazanacak.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mfö Deniz Akkaya Okan Bayülgen Nilperi Şahinkaya
Spor Jose Sosa Erol Bulut Nihat Özdemir Mauricio Lemos Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çağla Demir Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Son dakika! Dalaman TİGEM'de limon ihalesi yapıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 14:36:15. #1.15#
title