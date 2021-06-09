Son dakika... Dakikalarca polise dil döktü, hem kendisi hem de eşi böyle ceza yedi
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Son dakika... Dakikalarca polise dil döktü, hem kendisi hem de eşi böyle ceza yedi

Son dakika... Dakikalarca polise dil döktü, hem kendisi hem de eşi böyle ceza yedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Zonguldak'ta trafik polislerinin denetimine takılan ehliyetsiz sürücü, ceza yememek için dakikalarca dil döktü.

Zonguldak'ta trafik polislerinin denetimine takılan ehliyetsiz sürücü, ceza yememek için dakikalarca dil döktü. Polis ekipleri, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, eşine de üzerine tescilli aracı ehliyetsiz sürücüye kullandırmaktan toplam 5 bin 496 TL idari para cezası uyguladı.

Olay, öğle saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Trafik ekiplerinin denetimleri sonucunda 67 AAT 399 plakalı Seat marka otomobil durduruldu. Ekiplerin incelemeleri sonucunda sürücü ehliyeti olmayan Yakup M.'nin otomobil kullandığı ortaya çıktı. Yakup M. dakikalarca ceza yazılmaması için çaba gösterse de fayda etmedi. Trafik ekipleri Yakup M.'ye ehliyetsiz otomobil kullanmaktan 2 bin 698 TL ceza yazarken, eşine de üzerine kayıtlı tescilli aracı ehliyetsiz sürücüye kullandırmaktan 2 bin 698 TL idari para cezası uygulandı. Çifte; toplamda 5 bin 496 TL para cezası kesildi.

İşlemlerin ardından otomobil sürücüsü Yakup M.'nin eşi aracı alarak olay yerinden ayrıldı. - ZONGULDAK

Son dakika... Dakikalarca polise dil döktü, hem kendisi hem de eşi böyle ceza yedi
Son dakika... Dakikalarca polise dil döktü, hem kendisi hem de eşi böyle ceza yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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