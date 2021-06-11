Son dakika... "Daireden esrar kokusu geliyor" ihbarı torbacıları yakalattı

Son dakika haberleri... "Daireden esrar kokusu geliyor" ihbarı torbacıları yakalattı Kağıthane'de 3 torbacı kaldıkları daireden gelen esrar kokusunun ihbar edilmesi üzerine polis tarafından yakalandı Evde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve ticaretinde kullanılan malzemeler ele geçirildi Kağıthane'de...

"Daireden esrar kokusu geliyor" ihbarı torbacıları yakalattı

Kağıthane'de 3 torbacı kaldıkları daireden gelen esrar kokusunun ihbar edilmesi üzerine polis tarafından yakalandı

Evde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve ticaretinde kullanılan malzemeler ele geçirildi

İSTANBUL - Kağıthane'de bir daireden "esrar kokusu geliyor" ihbarı üzerine harekete geçen "yunus" diye tabir edilen motorize polis ekipleri, uyuşturucu satın almaya gelen bir stajyer avukatı ve dairedeki 3 torbacıyı baskın sonucu yakaladı. Evde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ve ticaretinde kullanılan malzemeler ele geçilirken, gözaltına alınan torbacılardan biri tutuklandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı "yunus" diye tabir edilen motorize polis ekipleri, geçtiğimiz 3 Mayıs Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında bir daireden "esrar kokular geliyor" şeklinde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren yunus timleri, Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi üzerindeki siteye geldi. Asansöre binen polis dairenin bulunduğu kata çıktılarında asansöre binmek üzere olan bir şahsın hareketlerinden şüphelendi. Stajyer avukat olduğu öğrenilen Rohat D.'ninüstünü arayan polis ekipleri, bir miktar "marihuana" diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

Stajyer avukatın üstünden uyuşturucu çıktı

Bunun üzerine şahsı muhafaza altına alan yunus timleri, kokunun geldiği daireye yönelerek içeriye baskın düzenledi. Dairede arama yapan polis ekipleri, şeffaf poşetlerin içerisinde çok miktarda "marihuana" ele geçirdi. Ayrıca narkotik madde ticaretinde kullanılan çok sayıda şeffaf kilitli poşet, içmek amacıyla kullanılan çok sayıda paketli halde çarşaf olarak tabir edilen malzeme, öğütücü makina, sarma makinası bulundu. Yapılan arama ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Esrar kokusu geliyor" ihbarı torbacıları yakalattı

Aramaların ardından dairedeki Oğuzhan D. (25), Murat G.ve Mehmet İbrahim A.ile Rohat D. gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinden geçirilmelerinin ardından emniyete götürülen Rohat D. "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şahıs ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan adli işlemleri yapılarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan torbacılardan Oğuzhan D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Murat G. ve Mehmet İbrahim A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur