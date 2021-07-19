Son dakika gündem: DAİREDEKİ YANGIN VATANDAŞ VE İTFAİYE MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi... ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın önce vatandaşların sonra da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın önce vatandaşların sonra da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangın sırasında içeride kimsenin bulunmadığı belirtildi. Kemer ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde turistlerin de yoğun olarak bulunduğu binanın ikinci katındaki dairede saat 22.30 sularında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi yan balkondan ve çatıdan vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, bu sırada içeride kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı