Son Dakika | Daikin Türkiye paydaşlarıyla buluştu

Son dakika haberlerine göre Her yıl bayiler, pro bayiler, paydaşlar, servisler, çalışanlar ve yöneticileri bir araya getiren geleneksel Daikin Türkiye Buluşması bu yıl salgın nedeniyle online olarak gerçekleşti.

Her yıl bayiler, pro bayiler, paydaşlar, servisler, çalışanlar ve yöneticileri bir araya getiren geleneksel Daikin Türkiye Buluşması bu yıl salgın nedeniyle online olarak gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Biz Bir Olunca" olarak belirlenen mottonun altında bütün paydaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Daikin Türkiye yöneticileri 2020 yılının değerlendirmesinin yanı sıra Daikin Global'in 5 yıllık stratejilerinden, teknoloji, dijitalleşme, çevre ve sürdürülebilirlik konularından söz ederek önümüzdeki dönem planları hakkında bilgiler verdi.

Her yıl Daikin Türkiye'nin mali yılının başlangıcı olan nisan ayında bütün paydaşları bir araya getiren buluşmaya, bu yıl dijital olarak yapılmasına rağmen katılımcılar büyük ilgi gösterdi. İlker Ayrık'ın sunucu ve moderatör olarak yer aldığı buluşmada, Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder, Daikin Türkiye genel müdür yardımcıları ve konuklar Cem Seymen ve Akan Abdula konuşma yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder, salgın nedeniyle büyük yıkımların yaşandığı 2020 yılında Daikin Global'in büyümesini sürdürmeyi başararak 29 milyar dolar ciroya ulaştığını belirtti.

Önder, Daikin'in, 100 bin çalışanıyla her geçen gün büyümesini sürdüren bir yapı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Daikin Türkiye olarak biz de büyümemizi sürdürürken halen bin 500 kişiye istihdam sağlıyoruz. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde bu sayıyı 2 bin 500 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Zor geçen pandemi sürecine rağmen 2020 yılında 2,8 milyar TL ciroya ulaştık. 2021 yılı hedefimiz ise bu rakamı 4 milyar TL seviyesine çıkarmak. Sürdürülebilirlik projeleri bizim için çok önem taşıyor. Bu çerçevede 2030 yılında sıfır karbon emisyonu hedefimize ulaşmak için tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Odakta dijitalleşme ve çevre var

Buluşmada söz alan Bireysel Ürünler Satışından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (GMY) Tuncer Gülsaran, Daikin markalı ürünlere olan talep artışından söz ederek bireysel ürünlerdeki ciro artışının yüzde 35 olduğu bilgisini verdi.

Merkezi Sistemler Ürün Satışından Sorumlu GMY Fahrettin Türkoğlu da VRV (merkezi iklimlendirme sistemi) pazar büyüklüğünün 1,4 milyar TL'ye ulaştığını belirterek 15 milyon Euro yatırımla VRV üretim kapasitesinin 50 bin adete çıkacağını vurguladı.

Pazarlamadan Sorumlu GMY Vedat Yazar ise yaptığı konuşmada, Daikin Global'in dijitalleşme stratejisiyle birlikte bu alanda sektörde öncü olmanın hedeflendiğini söyleyerek bu kapsamında bayilerle iletişimi artıracak dijital projeler planladıklarını, bu bağlamda Daikin Türkiye Clup, son tüketici ile iletişim kurulacak CRM projesi ve dijital pazarlama stratejileri geliştirmek için çalışmalar sürdürdüklerini belirtti. Daikin yeni ürün gamı ve stratejisinden de söz eden Yazar, 150 farklı tip ve kapasitede klima, ısıtma, VRV ve merkezi sistemlerde 30 yeni çevreci ürün ile gelecek yıllara Daikin'in damga vuracağı bilgisini verdi.

Operasyondan Sorumlu GMY Olcay Avcı da yaptığı konuşmada alt yapı ve teknik servis projeleri hakkında bilgi vererek, üzerinde çalışılan yenilikleri anlattı ve giyilebilir ekipmanlarla teknoloji destekli teknik destek hizmet servisinin başladığı bilgisini paylaştı.

Daikın'in değer yaratma misyonu

Daikin, insanların yaşadığı şehirler ve beslendikleri çevre için konfor ve sağlık değerleri yaratarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunuyor. Bu bağlamda Daikin, "İnsanlar için değer yaratma", "Şehirler için değer yaratma" ve "Dünya için değer yaratma" başlıkları altında çalışmalarını sürdürüyor. Bütün bu çalışmalar Daikin 2050 Çevre Vizyonu'nun temel aksını oluşturuyor. Soğutma, ısıtma, nem kontrolü ve genel olarak daha iyi bir hava kalitesi uygulayarak insanların sağlığına ve konforuna katkıda bulunmayı hedefleyen Daikin, bütün bunlara ek olarak soğutma ve dondurma çözümleri sunarak soğuk gıda zinciri için sağladığı çözümlerle dünya genelinde gıda israfının azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz